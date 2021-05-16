Ученые сообщили, как издевательства и ожирение могут влиять на психическое здоровье детей

Исследователи Университета Упсалы выяснили, что дети, которые имеют ожирение и подвергаются издевательствам со стороны сверстников, имеют повышенные риски возникновения депрессивного расстройства. Работу опубликовали в издании Journal of Public Health.

Симптоматику депрессии чаще всего встречают у девочек-тинейджеров, чем у мальчиков. Но психическое состояние мальчиков, скорее всего, ухудшается в большей степени, если они имеют ожирение. Невзирая на пол и вес, буллинг считается важным фактором риска появления депрессивной симптоматики у детей. Шесть лет специалисты вели наблюдения за подростками. Она анализировали взаимосвязь между индексом массы тела и симптоматикой депрессии, и наблюдали, как издевательства сверстников влияют на такие взаимоотношения с течением времени.

Как оказалось, невзирая на вес, девочки чаще говорили о наличии депрессивной симптоматики. Высокий ИМТ значительно не влиял на психическое благосостояние девочек, но среди мальчиков ситуация оказалась другой. У них, имеющих ожирение, риски возникновения депрессии были в 5 раз выше, чем у мальчиков с нормальным весом. Подверженность издевательствам со стороны ровесников связали с высокими рисками депрессивной симптоматики. Такая взаимосвязь проявилась и через 6 лет, особенно у тучных ребят.

Ученые считают, что итоги работы подтверждают гендерные различия того, как ИМТ и издевки оказывают влияние на развитие депрессии у детей в будущем. Но одним из главных заключений работы считается то, что издевательства влияют на психические болезни в долговременном периоде, потому очень важны превентивные меры против буллинга в школе.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org