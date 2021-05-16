Эксперты The National Interest сравнили российский истребитель Миг-29 с F/A-18 ВМС США

Эксперты The National Interest задумались о мощностях воздушного флота РФ и США. На страницах издания появилось сравнение российского истребителя Миг-29 с F/A-18 американских ВМС, а также предположение исхода их сражения с китайскими J-20 и J-31.

Армии РФ и США уже давно стали объектом сравнения как военных экспертов, так и политологов. Авторитетное американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой сравнило мощности воздушного флота обеих стран, претендующих на статус супердержав. В материале обозреватель Крис Осборн анализирует данных российского и американского истребителей Миг-29 и Super Hornets F/A-18.

Изучение возможностей воздушных судов было приурочено журналом к подготовке армейских учений в Индо-Тихоокеанском регионе. В них примут участие вместе с США Австралия, Индия и Япония, целью мероприятия является усиление взаимодействия и эффективности боевой подготовки союзников. F/A-18 Super Hornet во время тренингов должен продемонстрировать модель противостояния с МиГ-29 российского производства, такие самолеты состоят на вооружении в войсках Индии.

Как заявлено в целях учений, они направлены на подготовку возможных вооруженных столкновений с армией КНР. Оба истребителя, Миг-29 и F/A-18, были разработаны в конце 1970-х годов, однако в настоящее время самолеты уже прошли несколько этапов модернизации. От этого и зависит их сходство и разница в существующих на данный момент возможностях эксплуатации.

Так, у американских истребителей установлены новые топливные баки, благодаря чему увеличилась дальность полета. Появилась в F/A-18 новая авионика и система наведения с инфракрасными датчиками. Однако, как пишет «Политэксперт», от четкого ответа или признания превосходства российского истребителя МИГ-29К Осборн воздержался. При этом как российское воздушное судно, так и американское не сможет на равных конкурировать с пятым поколением J-20 или J-31 армии КНР.

Источник: politexpert.net