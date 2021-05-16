Татьяна Тарасова рассказала, как ее «ломает» тяжелая болезнь

Тренер Татьяна Тарасова пояснила о том, как ее «ломает» тяжелая болезнь, приковавшая фигуристку к инвалидному креслу. Спортсменка очень хочет снова научиться обходиться без посторонней помощи.

Татьяна Тарасова воспитала не одно поколение фигуристов, среди которых немало олимпийских чемпионов. Советский и российский тренер восемь лет назад перенесла операцию на позвоночнике. Однако из-за осложнений тренер вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

Татьяна Тарасова поделилась своими переживаниями с журналистами, раскрыв детали своего состояния после хирургического вмешательства. Примерно с начала года она снова начала появляться на публике, при этом фигуристка постоянно находится в инвалидном кресле. Ее всюду сопровождает помощница Аделина, однако спортсменка с олимпийским прошлым мечтает о том, что снова сможет ходить самостоятельно.

Решительной и целеустремленной женщине очень тяжело ощущать собственную беспомощность. Тарасовой очень тяжело переносить жалость, которую она ощущает со стороны окружающих. Это морально «ломает» ее, несмотря на то, что и далее тренер старается оставаться в работе. Но в последнее время ни появляться на публичных мероприятиях, ни ездить на соревнования или даже просто давать комментарии к тем, или иным событиям, она не могла. Однако Татьяна Тарасова уверена, что ее профессия является ее судьбой и ничего другого ей не нужно. Пока же звезда спорта остается дома, как сообщают «Народные новости России», компанию ей составляет домашний питомец по кличке Шурик.

Источник: nation-news.ru