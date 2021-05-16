Анастасия Волочкова перестала прятать лицо своего возлюбленного: фото

У каждого человека есть право на личную жизнь, пусть даже она кому-то и не нравится. Понятно, что быть постоянным объектом чьих-то взглядов и сплетен неприятно, но избежать их подчас не удается даже простым смертным, а уж тем более известным людям. Безусловно, звездам приходится не сладко, ведь они все время на виду.

Новый спутник Волочковой не является поклонником ее творчества

Балерина, не привыкшая скрывать от публики свою личную жизнь, неоднократно подвергалась за это критике со стороны своих фанатов.

Поклонники обвиняли звезду в ее непостоянстве и в неразборчивости, за что, собственно говоря, и получили от своей любимицы очень жесткий ответ. Волочкова им посоветовала не лезть в ее жизнь, а уж тем более в дела, касающиеся любви.

Своего очередного спутника Настя долгое время скрывала от посторонних глаз, предпочитая держать информацию о нем в строжайшей тайне. Столь не свойственное для танцовщицы поведение не могло продолжаться бесконечно долго, ведь все тайное, рано или поздно, становится ясным.

Новый возлюбленный артистки – Олег – оказался человеком, не имеющим никакого отношения к балету. По его словам, до встречи со знаменитостью он был другого мнения о ней, и Анастасия его приятно удивила. Любовный роман, случайно завязавшийся между ними, лишен какой-либо финансовой зависимости, поскольку основан на взаимном доверии и любви.