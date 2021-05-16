 

Пелагея Заступница или День баклушников: традиции на 17 мая

16.05.2021, 18:10, Разное
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Православная церковь 17 мая вспоминает Пелагию Тарсийскую, христианскую мученицу, жившую в III-IV веках, погибшую вследствие приказа императора Диоклетиана. В народе этот день называют Днем Пелагеи Заступницы. Считали, что она покровительствует девушкам, а также птицам.

17 мая также именуют Днем баклушника, так как он связан с изготовлением деревянных заготовок для ложек. Эта дата богата на традиции и сопровождается различными приметами.

Традиции 17 мая

На Руси в День Пелагеи Заступницы было принято посещать храм, чтобы вознести молитву этой святой, прося у нее защиты для напрасно обиженных.

Мужчины делали из клена, береза, липы основы будущих ложек. Готовые изделия украшались резьбой и оригинальной росписью.

Обряды для защиты от завистников и злых духов

Перед тем как высадить рассаду на огороде, проводился ритуал помогающий защитить урожай от завистников. Для этого нужно походить по земле, надев старые башмаки. Считалось, что поношенная обувь, особенно если она некогда принадлежала умершему родственнику, сближает этот мир с потусторонним. Тем самым обеспечивается покровительство высших сил.

Для защиты огородов от злых духов был другой способ. Для его осуществления нужно было взять горшок, покрытый трещинами, и поставить его в самый центр грядок. А в вечернее время рвали крапиву и собирали ее в пучок. Затем его ставили в горшок, надеясь, что крапива отгонит всякую нечисть.

А также существовал обряд по защите домов, дворов, земельных участков с использованием лаптей. Их ставили у ворот или вешали на них, оставляли возле входной двери, на крыльце дома, у скотного двора или хлева, вокруг огорода.

Народные приметы

Среди них можно назвать следующие:

Накануне взошло ясное солнышко – хорошая погода будет почти все лето.Большое количество майских жуков предвещает засуху.Цветет калина – пора сеять кукурузу, огурцы, бобовые и тыкву.Воробьи стаями носятся по небу – жди сильного ветра.Утро без росы – к изменению погоды.Если льет сильный дождь – урожай будет добрым.



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