 

“Очень круто с этой длиной”. Джамала опубликовала фото с новой прической

16.05.2021, 18:08, Новости дня
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У певицы на фото длинные черные волосы. На предыдущих фото длина ее волос была примерно до плечей.

Джамала поблагодарила в посте жителей Херсона за теплый прием ее концерта. О новом имидже она ничего не написала.

“Я под большим впечатлением от вас. Особенно ценно, что вы знали все новые песни и подпевали вместе со мной. Хотелось каждого поблагодарить вчера. Обязательно вернусь”, – написала певица.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Подписчики певицы оценили ее новый образ.

“Очень круто с этой длиной”, – написала в комментариях iramaistrenko.

“Вы невероятная, спасибо за эмоции”, – прокомментировала _yus1k_.

Артистка заплела африканские косички 16 апреля 2021 года, заявив, что намерена провести с такой прической все лето. По словам Джамалы, мастеру понадобилось для плетения семь часов.

4 мая певица расплела африканские косички и показала, как после этого выглядели ее волосы.

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) начала карьеру певицы в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении” в Стокгольме с песней “1944”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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