 

“Формально – звезда, а по сути – уже легенда”. В Киеве открыли именную звезду Пономарева

16.05.2021, 18:08, Новости дня
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“Звезду открыли. Спасибо Богу за все”, – написал певец.

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Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Подписчики Пономарева поздравили его в комментариях.

“Формально – звезда, а по сути, вы уже легенда современной украинской музыки”, – написала doizhafeodora.

“Поздравляю вас, золотой голос Украины! Гордость нашего народа! Так держать!” – отметила alyona.dzhemanova.

Контекст:

Пономарев после окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет.

В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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