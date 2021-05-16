“Формально – звезда, а по сути – уже легенда”. В Киеве открыли именную звезду Пономарева
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“Звезду открыли. Спасибо Богу за все”, – написал певец.
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Подписчики Пономарева поздравили его в комментариях.
“Формально – звезда, а по сути, вы уже легенда современной украинской музыки”, – написала doizhafeodora.
“Поздравляю вас, золотой голос Украины! Гордость нашего народа! Так держать!” – отметила alyona.dzhemanova.
Контекст:
Пономарев после окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет.
В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.
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