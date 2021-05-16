“Формально – звезда, а по сути – уже легенда”. В Киеве открыли именную звезду Пономарева

“Звезду открыли. Спасибо Богу за все”, – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)

Подписчики Пономарева поздравили его в комментариях.

“Формально – звезда, а по сути, вы уже легенда современной украинской музыки”, – написала doizhafeodora.

“Поздравляю вас, золотой голос Украины! Гордость нашего народа! Так держать!” – отметила alyona.dzhemanova.

Контекст:

Пономарев после окончания Хмельницкого музыкального училища, в котором учился на дирижерско-хоровом отделении, поступил во Львовскую консерваторию на вокальный факультет.

В 2006 году певец получил звание народного артиста Украины.

—