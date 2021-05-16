 

“Убийства, репрессии”. Чубаров заявил, что Россия продолжает политику СССР относительно украинцев

16.05.2021, 18:08, Новости дня
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“Склоняем головы в знак скорби и уважения перед памятью миллионов жертв политических репрессий и массовых убийств мирных людей на территории Украины, которые совершались в течение десятилетий режимом бывшего СССР. Современная Российская Федерация продолжает политику бывшего СССР, осуществляя убийства, политические репрессии и преследования граждан Украины на временно оккупированных ею территориях Украины”, – написал Чубаров.

По его словам, “только освобождение оккупированных территорий Украины остановит российский Молох войны, который, придя на украинскую землю, навис над всем свободолюбивым миром”.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3876509969110795

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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