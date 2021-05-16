 

Греция открыла границы для украинских туристов

16.05.2021, 18:08, Новости дня
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Гражданам Украины для въезда с туристической цель нужно заполнить специальную форму PLF (форма пассажира) за 24 часа до пересечения границы на сайте.

Также необходимо предоставить один из трех документов:

сертификат о завершении вакцинации, сделанной не ранее чем за 14 дней до даты въезда;
отрицательный результат теста ПЦР-тест на коронавирус с переводом на английский, который сделан не ранее чем за 72 часа (считая от времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию);
справку о перенесенной коронавирусной болезни и выздоровления или справку о наличии антител после перенесенной коронавирусной болезни с переводом на английский (справка действительна от двух до девяти месяцев с даты выдачи).

Вышеупомянутые требования распространяются также на детей от пяти лет.

По прибытии в пункт пропуска через государственную границу Греции возможно выборочное проведение тестирования на коронавирус. В случае положительного результата тестирования инфицированные лица будут находиться на 14-дневном карантине в определенных правительством местах.

Въезд граждан возможен через:

международные аэропорты Греции;
морские порты Патры, Игуменица, Керкира;
сухопутные пограничные пункты пропуска Промахонас и Орменио (круглосуточно); Эвзоны (с 7.00 до 23.00).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Греции с начала эпидемии подтвердили 375 тыс. случаев COVID-19 при 10,7 млн населения, 11,4 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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