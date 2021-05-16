Венедиктов: Посольство России в Чехии – это был огромный разведывательный хаб внутри ЕС

Речь об этом зашла при обсуждении дипломатического скандала между Москвой и Прагой, в ходе которого произошла взаимная высылка сотрудников внешнеполитических ведомств.

“Посольство Чехии будет парализовано. Гораздо важнее, что будет парализовано посольство России в Чехии. А посольство России в Чехии – это был огромный разведывательный хаб внутри ЕС. Он выполнял ту же роль, как приблизительно посольство России в Армении. В Армении огромное посольство и России, и США, не соответствующее населению на квадратный километр. И посольства утыканы разными антеннами, которые достигают до Луны и Марса, чтобы было понятно”, – сказал Венедиктов.

По его словам, “в Чехии российское посольство огромное, фантастическое для такой страны”.

“Ну хорошо, теперь будем переносить в Словению какую-нибудь. …Там что интересно в Чехии. Что руководство Чехии до этого конфликта было вполне себе дружественным внутри правительства ЕС, было вполне себе благосклонно, политические силы, которые возглавляют Чехию, – к российско-чешским отношениям. В отличие от Польши и от Греции, от Прибалтики, от чего хотите. И президент [Чехии Милош] Земан хорошо известный. И премьер-министр [Чехии Андрей] Бабиш, который все время выступал за дружбу, фройндшафт. И я так думаю, что это еще сработали и обиды, концепция предательства. Были наши, стали не наши. Ударили в спину”, – объяснил главред “Эха Москвы”.

Контекст:

Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля вице-премьер Чехии Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, в МИД Словакии, Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах, “несовместимом с их дипломатическим статусом”.

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