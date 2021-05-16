 

Нетаньяху заявил, что ХАМАС «заплатит большую цену»

16.05.2021, 17:58, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с министром обороны, начальником Генштаба, главами «ШАБАК», «Моссада» и Совета нацбезопасности заявил, что руководство страны приняло определенные решения после эскалации конфликта в секторе Газа.

«Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. «ХАМАС» и «Исламский Джихад» заплатили и заплатят очень большую цену», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

По его словам, эта операция «займет еще какое-то время».

Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «ХАМАС» умышленно провоцирует кризис в секторе Газа, чтобы сохранить свою власть, передает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны прекратить боевые действия, он отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возврат к переговорам.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа.

Премьер Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны, главы Генштаба и других членов руководства страны.



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