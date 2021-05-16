В аварии с грузовиком под Саратовом погибли двое детей и двое взрослых

Легковушка в Саратовской области въехала в фуру на трассе, погибли двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась 17.20 (16.20 мск) на 535-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов, возле поселка Седовка Петровского района Саратовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой. В результате ДТП водитель, пассажир и два несовершеннолетних пассажира – мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения – от полученных травм скончались на месте», – указали в ГИБДД.

На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в мае под Омском произошла авария с участием «КамАЗа» и Toyota, в ней погиб водитель легкового автомобиля, двое детей получили травмы.