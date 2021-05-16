“Авось не сработает”: Мурашко сделал заявление о третьей волне коронавируса в России

На фоне неутешительной статистики возникли слухи о начале третьей волны коронавируса в России сегодня. Одним из первых об этом заговорил врач и телеведущий Александр Мясников. Он предположил, что и она не будет последней: новый всплеск заражений может начаться уже осенью.

Вскоре в Министерстве здравоохранения России решили прояснить ситуация. Комментируя многочисленные слухи и вопросы о третьей волне пандемии, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ждать её не стоит. Политик назвал вопросы о ней абсурдными и неуместными: по словам министра, лучше не задавать их, а проходить вакцинацию. По его мнению, третью волну необходимо предотвращать, а не надеяться на счастливый исход, поскольку в этой ситуации “авось не сработает”.

Напомним, что в последние дни ежесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 не снижается ниже отметки в 8 тысяч случаев. За последние сутки было выявлено 8554 заражений, За то же время выздоровели и были выписаны из медучреждений 8573 человека, однако 391 человек умер.

Самая напряжённая эпидемиологическая обстановка сохраняется в Москве. Там за субботу заболели 2789 человек и умерли 56 человек. 2414 пациентов справились с заболеванием. На втором месте антирейтинга находится Санкт-Петербург с 767 заразившимися, 1069 выздоровевших и 36 умершими жителями.