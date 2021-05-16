Руководитель компании Xiaomi намекнул на выпуск новых флагманских смартфонов

Данная информация прозвучала из уст Лу Вейбинга, руководителя компании Xiaomi. По его словам, вскоре будет представлена новая флагманская модель смартфона, которая дополнит серию Redmi K40.

В частности, он напомнил о том, что линейка К40 построена с использованием трех высококачественных платформ: Snapdragon 888 и 870, а также Dimensity 1200. Далее Вейбинг задал риторический вопрос о том, какую еще SoC с нетерпением ожидают покупатели?

По мнению экспертов, эти слова и следует считать однозначным намеком на то, что вскоре разработчик представит очередную флагманскую модель своего мобильного гаджета. Вероятно, там будет использован процессор MediaTek Dimensity 1100, считают специалисты.