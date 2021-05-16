 

Руководитель компании Xiaomi намекнул на выпуск новых флагманских смартфонов

16.05.2021, 17:22, Новости дня
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Данная информация прозвучала из уст Лу Вейбинга, руководителя компании Xiaomi. По его словам, вскоре будет представлена новая флагманская модель смартфона, которая дополнит серию Redmi K40.

В частности, он напомнил о том, что линейка К40 построена с использованием трех высококачественных платформ: Snapdragon 888 и 870, а также Dimensity 1200. Далее Вейбинг задал риторический вопрос о том, какую еще SoC с нетерпением ожидают покупатели?

По мнению экспертов, эти слова и следует считать однозначным намеком на то, что вскоре разработчик представит очередную флагманскую модель своего мобильного гаджета. Вероятно, там будет использован процессор MediaTek Dimensity 1100, считают специалисты.



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