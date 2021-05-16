Эксперты Bank of America назвали десяток самых перспективных профессий будущего

Специалисты по вопросам кадровой политики продолжают спорить о том, какие профессии в будущем станут наиболее популярными на рынке труда. Ведь он сейчас претерпевает радикальные изменения в связи с очередной технологической революцией.

Эксперты из Bank of America говорят, что только в восьми наиболее развитых странах более ста миллионов человек вынуждены будут получить новую квалификацию до 2030 года.

В частности, появятся новые и очень востребованные профессии, такие как гид для космических экскурсий или лаборант для выращивания искусственного мяса. Также появится спрос на специалистов по редактированию ДНК, нанохирургов и экспертов в сфере виртуальной реальности. В списке есть менеджер по защите персональных данных, архитектор искусственного интеллекта и геоинженер по климату.