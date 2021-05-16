 

Молочный шоколад оказался бесполезен при снижении давления

16.05.2021, 17:16, Разное
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Ученые заявили, что молочный шоколад никак не помогает снизить артериальное давление. Они провели исследование на тему воздействие ряда продуктов питания на данный процесс.
Не существует какой-то определенной причины, почему у человека повышается давление. На это влияют множество факторов: пол, возраст, генетика, питание, лишний вес, образ жизни, стресс. Для расширения сосудов можно употреблять свекольный сок. Если человек хочет получить длительный эффект, то нужно использовать иные средства.

Что касается молочного шоколада, то его употребление не способствует снижению давления. В данном случае эффективнее есть горький шоколад, посокльку в какао-бобах содержатся флавоноиды. В борьбе с гипертонией можно употреблять продукты, в которых имеются магний, натрий, калий.

Источник: rsport.ria.ru



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