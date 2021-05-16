Дерматолог рассказала о правилах выбора солнцезащитного крема

Ирина Котова, дерматолог, напомнила, как правильно выбрать качественный солнцезащитный крем. Эксперт напомнила, что увлечение загаром негативно влияет на здоровье людей, так как солнечные лучи способны вызывать рак кожи, а фотостарение ускоряет естественное старение кожи.

Специалист напомнила, что при покупке защитного средства нужно учитывать свой фототип кожи. Для географической широты РФ будет достаточно средней фотозащиты 20-30 SPF. Сначала необходимо кожу подготавливать, начать пить витамины A, E, C, микроэлементы – цинк и селен, которые адаптируют кожу к солнечным лучам.

Как пишет Политэксперт, Ирина Котова добавила, что стоит внимательно изучать состав крема, где должны иметься химические и физические фильтры. На упаковке обязан быть значок UVA/UVB, который пишет о том, что крем имеет защиту от всех лучей. В качественном средстве должны присутствовать и антиоксиданты. Витамины E и C помогают коже легко перенести солнце.

Источник: politexpert.net