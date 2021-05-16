 

Дерматолог рассказала о правилах выбора солнцезащитного крема

16.05.2021, 17:16, Разное
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Ирина Котова, дерматолог, напомнила, как правильно выбрать качественный солнцезащитный крем. Эксперт напомнила, что увлечение загаром негативно влияет на здоровье людей, так как солнечные лучи способны вызывать рак кожи, а фотостарение ускоряет естественное старение кожи.
Специалист напомнила, что при покупке защитного средства нужно учитывать свой фототип кожи. Для географической широты РФ будет достаточно средней фотозащиты 20-30 SPF. Сначала необходимо кожу подготавливать, начать пить витамины A, E, C, микроэлементы – цинк и селен, которые адаптируют кожу к солнечным лучам.

Как пишет Политэксперт, Ирина Котова добавила, что стоит внимательно изучать состав крема, где должны иметься химические и физические фильтры. На упаковке обязан быть значок UVA/UVB, который пишет о том, что крем имеет защиту от всех лучей. В качественном средстве должны присутствовать и антиоксиданты. Витамины E и C помогают коже легко перенести солнце.

Источник: politexpert.net



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