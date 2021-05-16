 

Назван способ вылечить диабет второго типа без лекарств

16.05.2021, 17:16, Разное
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Ученые из Университета Ньюкасла рассказали, как можно без лекарств вылечить сахарный диабет второго типа. Для этого необходимо быстро похудеть.
Результаты проведенного исследования показали, что побороть сахарный диабет второго типа можно посредством снижения веса. До сих пор данное заболевание излечить не удалось. Ученый Рой Тейлор намерен выпустить книгу, где расскажет о причинах диабета и способах борьбы с ним. Он уверен, что в первое время после постановки диагноза важно начать худеть, тогда есть шанс, что показатели уровня глюкозы в крови придут в норму.

Девять из десяти человек, у которых диагностировали ранний диабет второго типа, полностью выздоравливали, если теряли более 15 килограммов веса. Профессор составил специальную диету,предполагающую потребление 700-800 калорий в сутки. В рамках нее нужно пить коктейли для похудения и есть некрахмалистые овощи. Также разрешено выпивать одну чашку чая или же натурального кофе. Существенный результат в похудении будет наблюдаться уже через два месяца.

Источник: riafan.ru



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