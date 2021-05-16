Какие аксессуары не старят: очки, цепи и другие украшения для женщин в возрасте

Пожилые женщины часто ассоциируются с бабушками, сидящими у подъезда. Мы представляем их в бесформенной одежде, удобной, но простой обуви, с платками на голове. Но возраст – это не повод отказываться от модных украшений. Пожилые дамы тоже могут выглядеть стильно и современно. Какие аксессуары подчеркнут их возраст, но не состарят? Расскажем о них ниже.

Серьги

Считается, что пожилые женщины носят только тяжелые серьги с большими натуральными камнями. Они выглядят слишком массивными и неестественными. Но женщинам в возрасте можно носить любые серьги, в том числе и молодежные. Как определить, какие модели сейчас актуальны? Достаточно посмотреть на фото с показов модных коллекций. Обратите внимание на формы и цвета сережек, которые надеты на моделях. Именно они и считаются самыми трендовыми.

Необязательно покупать дизайнерские вещи. Вы можете найти похожие украшения в магазинах масс-маркета.

В 2021 году в моде крупные серьги, которые становятся акцентом всего образа. Дополнить их можно клипсами, имитирующими пирсинг, или манжетами для ушей. Изюминкой образа станет массивная моно-серьга. Асимметричные украшения – еще один тренд последних лет. Из камней и материалов в моде серебро и жемчуг. Не стесняйтесь надевать серьги в форме звездочек, сердечек и цепочек. Они кажутся молодежными только на первый взгляд. В них вы не будете выглядеть глупо, наоборот, они освежат ваш образ.

Очки

Очки – излюбленный аксессуар женщин-знаменитостей в возрасте. Они используют их в качестве стилистической “уловки”. Очки подчеркивают образ, делают его более элегантным и утонченными. А еще они отвлекают внимание от возрастных изменений на лице. Очки скрывают морщины, мешки и отечность под глазами. Необязательно носить солнцезащитные модели. Очки с прозрачными стеклами тоже скроют эти недостатки.

Выбирайте оправу, которая подходит вашему овалу лица. Но не бойтесь и экспериментировать. В моде массивные очки с крупной оправой, сделанной из пластика. Черный цвет – классика, но сделать образ более современным помогут яркие и светлые оттенки.

Цепи

Редкая женщина после 60 лет рискует надевать крупные цепочки в качестве аксессуара. Они считают прерогативой молодых девушек. И напрасно: крупные цепочки отлично смотрятся на шеях пожилых дам. Они становятся изюминкой образа, а еще отвлекают внимание от морщин и складок в зоне декольте. Если жемчуг делает образ элегантным и женственным, то цепи приносят в него больше дерзости. Это отличный вариант для тех женщин, кто хочет подчеркнуть свою энергичность и смелость.

Сумки и обувь

Старомодные сумки – это аксессуар, который стилисты часто называют “катастрофой”. Платье, которые вы купили 20 лет назад, может выглядеть свежо и сейчас. Но сумка – нет. Она испортит впечатление от любого образа, даже самого современного.

То же самое касается и обуви. Старомодные ботинки или туфли сразу же выдадут ваш возраст. Не бойтесь надевать современные модели, которые носит молодежь. Выбирайте смелые расцветки, но помните об удобстве. Жертвовать здоровьем своих ног ради огромных каблуков все же не стоит.

Стилистические фишки

Необязательно покупать тонну новых вещей каждый год, чтобы одеваться современно. Придать образу динамики можно с помощью приема стилизации. Носите вещи так, как это модно сейчас. Например, женщины в возрасте не заправляют свитера и блузки в брюки, а это главный тренд последних лет. Не стесняйтесь расстегивать нижние пуговицы кардигана, чтобы обнажить пряжку ремня. Сейчас модно делать акцент именно на этом аксессуаре.

С годами меняется мода на то, как женщины носят сумки. Сейчас ее принято носить в руках, прижав к телу.

Шали и шарфы

Шали часто ассоциируются с бабушками, сидящими у подъезда. Но они тоже могут выглядеть стильно. Шарфы, шали, воротнички отвлекают внимание от возрастных изменений в зоне декольте. Чтобы аксессуар выглядел стильно, а не старомодно, важно обращать внимание на его цвет и форму. Не нужно надевать со строгим костюмом квадратный шарф. Избегайте соблазна купить разноцветные шали со старомодными узорами.

Лучше пополнить гардероб аксессуаром с модным принтом. В трендах однотонные шали и палантины. Длинные шарфы сегодня не принято наматывать на шею. Их конец сегодня элегантно закидывают на спину, перекидывая через одно плечо. Главный писк моды – носить не шарф, а свитер с высоким горлом.

Массивные украшения

Главный совет: не надевайте старомодные кольца с массивными камнями. Они сразу прибавят вам 20 и больше лет. Украшения, доставшиеся от бабушек, это здорово, но их нужно сочетать с современными аксессуарами, чтобы нечаянно не состарить свой образ. Допустим, у вас в шкатулке хранится старое жемчужное ожерелье. Если вы наденете его со скучным свитером, оно тут же вас состарит. Если же носить его с современной блузкой и кожаной курткой, образ будет выглядеть вычурно, но стильно.

Жилеты и воротники

Жилет сложно назвать аксессуаром, но он может преобразить ваш образ. Обычная белая рубашка будет выглядеть скучно и обыденно. Но если вы накинете сверху жилет, образ сразу станет более строгим и современным. То же самое касается и накладных воротников. Не бойтесь экспериментировать с ними в своем гардеробе.

Модные цвета

Женщины в возрасте часто не рискуют надевать одежду ярких цветов. Но старайтесь избегать черного, серого и коричневого – они старят вас сильнее всего. Выбирайте светлые и яркие оттенки: молочно-бежевый, кислотно-розовый, неоновый зеленый. Эти цвета освежат ваш образ.

Головные уборы

Конечно, первый совет: откажитесь от платков, которые традиционно ассоциируются с бабушками. Лучше заменить его стильной шляпой. Но подобрать ее форму не всегда просто: важно учитывать овал своего лица, прическу, модные тенденции. Не существует универсальной шляпы или панамы, которая подошла бы всем женщинам. Посмотрите, какие модели головных уборов нынче в моде и выберите ту, которая смотрится на вас лучше всего.