 

Джапарова: Ключевое чувство украинцев в оккупированном Крыму – отчаяние

16.05.2021, 17:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь об этом зашла после слов ведущей о том, что простые крымчане укоряют украинские власти в бездействии относительно вопроса деоккупации Крыма.

“Я во много понимаю и разделяю эту боль. Наверное, ключевое чувство наших граждан на оккупированных территориях – это отчаяние и некое ощущение того, что эту действительность не поменять. И от этого – ощущение бездействия. Однако скажу, что в мировых процессах не все так быстро, как мы бы хотели. Нет этой волшебной палочки, которой мы бы взмахнули – и завтра сразу все поменяется. Нет. Это процесс. Это путь. Это долгий путь”, – сказала Джапарова.

Она отметила, что на этом пути нужно иметь человеческий, финансовый и военный ресурсы.

“Мы говорим об очень сложном процессе становления украинской нации как таковой и нашей борьбы за территории. Мировая история знает много таких кейсов, но наша история 2014 года во многом уникальна. Мы имеем дело с РФ – страной, которая цинично называла себя братским народом и продолжает это делать. При этом продолжает рассказывать, что на Донбассе у нас “гражданская война”, и продолжает рассказывать, что в Крыму “самоопределение”, что люди сами захотели присоединиться к “родной гавани”. Но при этом абсолютно умалчивается факт того, что вначале были российские войска на территории Крыма – очень цинично, без идентификационных обозначений и маркировки, кто они такие… Появились такие люди, какая-то “самооборона” быстро организовалась, откуда-то и оружие появилось”, – отметила первый замглавы МИД Украины.

По ее словам, когда началась оккупация Крыма, она работала журналисткой и видела все собственными глазами.

Джапарова рассказала, что ее семья покинула оккупированный полуостров, а ее родители остались в Крыму.

“Когда я говорила со своими родителями, спросила: “Как вы смотрите на то, что мы уедем? Может быть, вы тоже с нами переедете?” А отец мне сказал: “Дочь, для нас с мамой вопрос переезда не стоит, потому что мы за свою родину уже заплатили очень высокую цену”. И мне кажется, что это касается всего моего народа. После депортации крымские татары были лишены возможности жить в Крыму. И эта мечта – вернуться в Крым – она касается каждого крымского татарина. То есть это что-то врожденное”, – подчеркнула дипломат.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. В оккупации были задействованы российские военные (так называемые зеленые человечки), они были вооружены и не имели знаков идентификации.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Джапаровой 38 лет, по национальности она крымская татарка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Московская биржа открылась ростом

10.12 / В Бундестаге оценили эффективность санкций против России

01.03 / В проекте “Северный поток – 2” нет никакого смысла – глава МИД Литвы

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

05.02 / СПЧ призвал обеспечить условия для работы журналистов на протестных акциях

25.04 / Госдепартамент США разрешил своим представительствам в мире вывесить в июне флаг ЛГБТ – СМИ

23.07 / Калягин призвал принять участие в чемпионате творческих компетенций Artmasters

28.11 / Российский “Зенит” вернул Дзюбе повязку капитана, которой тот лишился после скандала с публикацией интимного видео

26.07 / Ким Чен Ын велел закрыть город в КНДР из-за ситуации с коронавирусом

11.07 / Обвиненный в сборе жуков на Шри-Ланке заявил о «космическом штрафе»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика