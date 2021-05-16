Джапарова: Ключевое чувство украинцев в оккупированном Крыму – отчаяние

Речь об этом зашла после слов ведущей о том, что простые крымчане укоряют украинские власти в бездействии относительно вопроса деоккупации Крыма.

“Я во много понимаю и разделяю эту боль. Наверное, ключевое чувство наших граждан на оккупированных территориях – это отчаяние и некое ощущение того, что эту действительность не поменять. И от этого – ощущение бездействия. Однако скажу, что в мировых процессах не все так быстро, как мы бы хотели. Нет этой волшебной палочки, которой мы бы взмахнули – и завтра сразу все поменяется. Нет. Это процесс. Это путь. Это долгий путь”, – сказала Джапарова.

Она отметила, что на этом пути нужно иметь человеческий, финансовый и военный ресурсы.

“Мы говорим об очень сложном процессе становления украинской нации как таковой и нашей борьбы за территории. Мировая история знает много таких кейсов, но наша история 2014 года во многом уникальна. Мы имеем дело с РФ – страной, которая цинично называла себя братским народом и продолжает это делать. При этом продолжает рассказывать, что на Донбассе у нас “гражданская война”, и продолжает рассказывать, что в Крыму “самоопределение”, что люди сами захотели присоединиться к “родной гавани”. Но при этом абсолютно умалчивается факт того, что вначале были российские войска на территории Крыма – очень цинично, без идентификационных обозначений и маркировки, кто они такие… Появились такие люди, какая-то “самооборона” быстро организовалась, откуда-то и оружие появилось”, – отметила первый замглавы МИД Украины.

По ее словам, когда началась оккупация Крыма, она работала журналисткой и видела все собственными глазами.

Джапарова рассказала, что ее семья покинула оккупированный полуостров, а ее родители остались в Крыму.

“Когда я говорила со своими родителями, спросила: “Как вы смотрите на то, что мы уедем? Может быть, вы тоже с нами переедете?” А отец мне сказал: “Дочь, для нас с мамой вопрос переезда не стоит, потому что мы за свою родину уже заплатили очень высокую цену”. И мне кажется, что это касается всего моего народа. После депортации крымские татары были лишены возможности жить в Крыму. И эта мечта – вернуться в Крым – она касается каждого крымского татарина. То есть это что-то врожденное”, – подчеркнула дипломат.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. В оккупации были задействованы российские военные (так называемые зеленые человечки), они были вооружены и не имели знаков идентификации.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Джапаровой 38 лет, по национальности она крымская татарка.

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