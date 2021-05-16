“В этой стране 95-м может быть только квартал”. Соцсети – о госрегулировании цен на бензин и дизтопливо

Решение Кабмина вызвало у пользователей соцсетей, возможно, разные эмоции, но его последствия – в большинстве случаев – негодование. Издание “ГОРДОН” приводит подборку самых ярких шуток, мемов и комментариев.

Экс-министр Кабмина Александр Саенко отметил, что решение правительство принимало без консультаций с бизнесом. Логики в действиях Кабмина, по его мнению, нет.

https://www.facebook.com/OSaienko/posts/3995222203890135

Один из основателей партии “Демократична сокира” Александр Нойнец связал происходящее на рынке с ситуацией в корпоративном управлении НАК “Нафтогаз України”.

“Не поняли слова “уничтожение реформы корпоративного управления”, поймете слова “бензина нет”. Не поймете слова “бензина нет”, поймете слова “хлеба нет”, – пишет он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1427644114264851&id=100010578281118

Издание The Page предполагает, что топливо начнут продавать по талонам.

Пссссс, а десь чергу на талони на бензин вже можна займати? pic.twitter.com/L314Je4LMF

— The Page (@the_page_ua) May 16, 2021

О талонах вспомнили не только журналисты.

https://www.facebook.com/vb.proto/posts/476116190135609

Паблик “Баба і кіт” предлагает ввести госрегулирование цен, а затем и талоны – на сахар.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/4304886632889448

Блогер Богдан Процишин вспомнил об актерском прошлом президента Владимира Зеленского и фильме “Слуга народа”.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/3456783421088705

Нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев шутит о 95-м бензине и “Квартале 95”.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4354513257944830

И не только он так шутит. Как пишет паблик “GONI Мемаси” – “потому что в этой стране 95-м может быть только квартал”.

https://www.facebook.com/gonimem/posts/503154727707221

Героиней мема стала и ведущая “1+1” Наталья Мосейчук.

https://www.facebook.com/ostapbinder/posts/2921068041553342

Еще один сооснователь “Демсокири” Юрий Гудименко на примере ситуации с госрегулированием цен на топливо объяснил разницу между “левыми” и “правыми”.

“Все эти движения в направлении регуляции цен на бензин, повышения налогов для богатых, запрета рынка земли, вмешательства государства во внутрисемейные отношения называются “левачеством”, и совершенно пофиг, у вас на руке набита свастика или на лацкане пиджака значок “правой” партии. “Левые” – за то, чтобы государство решало за людей, “правые” – за то, что взрослые люди могут как-то решать сами. “Правый” подход – это о Германии, США, Великобритании, Японии, Сингапуре. “Левачество” – это о Венесуэле, Кубе, Северной Корее, СССР и теперь об Украине”, – пишет он.

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/3975728929141862



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—