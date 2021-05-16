“Сейчас КВН закончился и что?” Зеленская сообщила, что ее мать говорила ей перед свадьбой

На вопрос журналиста, не говорила ли мать будущей жены президента, что дочь выходит замуж не за серьезного человека, Зеленская призналась, что такая беседа была.

“Ты уверена? И чем он будет заниматься? Сейчас КВН закончился и что?” Я говорю, что он что-то придумает, не бойся. Мама сказала: “Ну, хорошо, раз ты так говоришь”. А потом сразу после свадьбы, когда она увидела его в действии, как мужа, как человека, который обо мне заботится, который взял на себя какую-то часть быта, пока я рожала ребенка в Кривом Роге, он здесь делал ремонт в нашей первой квартире. И все. Это уже любовь на всю жизнь”, – сказала первая леди.

Зеленская отметила, что сегодня ее мать делает замечания ей за то, что она с ним “не так разговаривает”.

“Сейчас я не знаю, кто – или он ее родной сын, или я ее родная дочь”, – отметила супруга президента.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем.

Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов “Квартала 95”. После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, “если это возможно”.

Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

—