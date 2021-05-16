Российский хакер требует от Чехии 1,25 млн крон за экстрадицию в США. Ранее ему уже выплатили полмиллиона крон

Чешская полиция задержала Никулина в октябре 2016 года в Праге на основании американского ордера на арест. Допустимость экстрадиции мужчины в США была подтверждена чешскими судами.

Необходимым предварительным условием для экстрадиции было согласие министра юстиции Роберта Пеликана – он разрешил экстрадицию в марте 2018 года, хотя в то время чешские судебные органы все еще рассматривали возможное право Никулина на убежище на этапе рассмотрения кассационной жалобы.

В сентябре прошлого года суд Сан-Франциско признал Никулина виновным по девяти пунктам обвинений в кибератаках на социальные сайты LinkedIn и Formspring и веб-магазин Dropbox в 2012 году и краже данных из более 117 млн аккаунтов. Его осудили на семь лет тюрьмы.

Вместе с тем российский хакер подал иск против Чехии за якобы незаконное решение министра Пеликана об экстрадиции. В октябре прошлого года министерство юстиции Чехии по решению суда уже выплатило Никулину 250 тыс. крон (329 тыс. грн), а также официально извинилось перед ним. Но истец и его адвокат назвали сумму непропорционально низкой и потребовали новую в 1,25 млн крон.

Чехия отказывается платить больше. Представитель управления по имущественным делам в суде заявил, что заявление Никулина о предоставлении убежища не имело реальных шансов на успех.

Суд продолжит слушание дела 19 августа.

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