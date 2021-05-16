“Победителей не судят, надежды оправдались”. Суркис прокомментировал победы “Динамо” под руководством Луческу

“Украинский футбол снова получил беспрекословного чемпиона и обладателя Кубка. Приятно осознавать, что это наш клуб, который сейчас представляет собой образец и пример для подражания, по крайней мере, на отечественных футбольных просторах. Теперь есть основания надеяться на международное признание – это следующая ступень команды, которую в Киеве тщательно выстраивает главный тренер Мирча Луческу”, – сказал Суркис.

Он назвал тренера “Динамо” “человеком слова и дела, специалистом, которому следует отдать должное не только за профессионализм, а – прежде всего – за мужество, за умение держать удар”.

“Мистер не на словах, а на деле подтвердил свое право находиться среди самых выдающихся футбольных наставников современности. […] Победителей – не судят… Сейчас это легко констатировать. Куда сложнее было в момент назначения Мирчи Луческу главным тренером “Динамо”. Я рад, что наши надежды оправдались, что турнирный план на сезон был не просто выполнен, а перевыполнен с блеском”, – заявил президент киевского клуба.

Суркис поздравил всех причастных к победам “Динамо” во всех турнирах и подчеркнул, что “важнейший матч – всегда впереди”.

“Именно на этом тезисе построена наша корпоративная философия. Именно этим должны жить. Конечно же, надеясь, что каждый следующий матч, благодаря нашим общим усилиям, непременно будет победным. Сейчас мы с вами празднуем заслуженную победу. Возможно, это новое ощущение для кого-то из новоиспеченных чемпионов. Но для знаменитого динамовского клуба – это привычная, и только по определенным причинам немного отложенная традиция. Надеюсь – все возвращается на свои места”, – объяснил президент “Динамо”.

Контекст:

После назначения Луческу в июле 2020 года главным тренером “Динамо” команда завоевала все три национальных трофея.

25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” (3:1).

25 апреля 2021 года “Динамо”, обыграв со счетом 5:0 “Ингулец” из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.

13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую “Зарю”.

Ультрас “Динамо” выражали недовольство назначением Луческу тренером команды. Ранее румынский специалист работал в донецком “Шахтере”, главном конкуренте “Динамо” в национальных турнирах.

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