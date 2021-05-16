 

США и Дания выразили обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Арктике

16.05.2021, 17:02, Новости дня
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США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике, власти двух стран считают необходимым защищать ключевые объекты инфраструктуры в регионе, говорится в опубликованном Госдепартаментом заявлении в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.

«Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать 245 млн долларов в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе», – цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что США «представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов».

Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ РФ в Арктике.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.



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