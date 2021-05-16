 

Назван процент выступающих против Олимпийских игр в Токио японцев

16.05.2021, 17:02, Новости дня
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Больше половины японцев не хотят, чтобы летом 2021 года в стране проводились Олимпийские и Паралимпийские игры, об этом говорится в исследовании агентства Киодо.

Почти 60% выступают за отмену Игр, только 12,6% придерживаются противоположного мнения, при этом они также считают, что необходимо ограничивать число зрителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

При этом 25,2% опрошенных считают, что мероприятие можно проводить, но это необходимо делать при пустых трибунах.

Ранее опрос другого издания «Емиури симбун» по тому же вопросу показал схожие результаты: 59% респондентов выступили против Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Позже стало известно, что Игры могут пройти полностью без болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.



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