 

Нетаньяху собрал срочное совещание после обострения в секторе Газа

16.05.2021, 17:02, Новости дня
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, главы Генштаба Авива Кохави и других, сообщили в канцелярии премьера.

«Премьер-министр проводит в эти минуты оперативное совещание с министром обороны, начальником Генерального штаба, главами ШАБАК, «Моссад» и Совета нацбезопасности в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.

К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.

После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, сирены ПВО слышны в настоящий момент в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля.



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