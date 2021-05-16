 

LeEco возвращается на рынок после четырехлетнего перерыва

16.05.2021, 16:26, Новости дня
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Как стало известно, 18 мая начнется отраслевая конференция, на которой будет официально объявлено о возвращение на мировой рынок уже немного подзабытого бренда LeEco. Напомним, что эта компания еще в 2017 году заявила о своем уходе. Однако теперь китайский производитель готов вернуться.

Аналитики напоминают, что причиной закрытия производства стали финансовые проблемы. LeEco просто не везло с инвесторами, уточняют специалисты. В результате она не сумела пережить очередное обострение кризиса.

Судя по всему, бренд представит сразу целый ряд новых разработок. В новых линейках выйдут смартфоны, умные часы, гарнитуры и прочие устройства. Впрочем, подробнее об этом нам обещают рассказать послезавтра.



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