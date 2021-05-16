 

Компания Oppo представила марсианскую версию смартфона

16.05.2021, 16:26, Новости дня
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Как сообщает разработчик стилизованная модель смартфона Find X3 Pro вышла по случаю посадки китайского космического зонда «Тяньвэь-1» на поверхность Красной планеты. Поэтому данную версию мобильного гаджета Oppo назвали марсианской.

Аппарат отличается от своих аналогов, в основном, дизайном, в котором использованы элементы, указывающие на последние успехи Поднебесной в космической отрасли.

                  Но это еще не все, говорят представители разработчика. Мобильное устройство также обладает более высокой производительностью и другими качествами, которые сделают его привлекательным для покупателей, готовых заплатить больше. Даже текстура материалов, з которых изготовлен корпус, схожа с той, что можно встретить на космических аппаратах. Цена смартфона составит 1 090 долларов США.



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