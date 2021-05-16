 

Доктор Александр Мясников предостерегает от частого измерения артериального давления

16.05.2021, 16:20, Разное
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Чрезмерная обеспокоенность собственным здоровьем может привести к нежелательным результатам. От слишком частого измерения артериального давления пояснил доктор Александр Мясников.
Многие люди слишком обеспокоены состоянием своего здоровья, постоянно пытаясь держать под контролем те, или иные показатели. Так, некоторые измеряют артериальное давление по несколько раз на день, что является огромной ошибкой. В этом уверен известный телеведущий и доктор Александр Мясников.

В эфире телеканала «Россия-1» он предостерег россиян от таких постоянных попыток контролировать здоровье. Дело в том, объясняет врач, что колебания показателей артериального давления не говорят об обязательном наличии недуга. Если же человек слишком часто фиксирует скачки в давлении, он в итоге только рискует заработать невроз.

В то же время о гипертонии можно говорить только в случае, фиксации повышения давление не разово, а на протяжении длительного времени. Таковым считается показатель выше 150 миллиметров ртутного столба, только в этом случае врач назначает лечение. Одноразовые же скачки следует исследовать методом холтеровского мониторирования, учитывая обстоятельства в течение суток и выводя затем средний показатель. При этом данный способ может применяться примерно раз в три месяца, но не чаще, сообщают «Народные новости России».

Источник: nation-news.ru



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