Названы продукты, которые нельзя брать на пляж и пикник

Врач Вера Павлова пояснила о продуктах, которые нельзя брать с собой на пляж и пикник. По ее словам, отказаться необходимо от белковых продуктов.

Дома должны остаться варена курица, йогурты, булки с творожными начинками, выпечка с белковым кремом. На пикнике и пляже можно есть шашлык, но он должен быть свежеприготовленным. На природе нужно отказаться от сала, копченой и соленой рыбы, а также мяса. В перечень опасных продуктов попало и мороженое. В особенности необходимо опасаться того продукта, который продают пляжные торговцы. Также не следует употреблять в пищу креветки и пахлаву. Еда, продающаяся на пляжах, всегда представляет собой риск. Если есть желание что-то употребить в пищу, то лучше дойти до ближайшего крупного магазина. К безопасным продуктам относится галетное печенье, вода, вымытые фрукты.

Если все-таки появилась симптоматика отравления, то важно как можно быстрее выпить большое количество жидкости, чтобы вызвать рвоту и очистить организм. Обязательным является обращение к врачу, поскольку состояние человека может внезапно ухудшиться.

Источник: crimea.ria.ru