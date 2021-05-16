 

Названы продукты, которые нельзя брать на пляж и пикник

16.05.2021, 16:20, Разное
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Врач Вера Павлова пояснила о продуктах, которые нельзя брать с собой на пляж и пикник. По ее словам, отказаться необходимо от белковых продуктов.
Дома должны остаться варена курица, йогурты, булки с творожными начинками, выпечка с белковым кремом. На пикнике и пляже можно есть шашлык, но он должен быть свежеприготовленным. На природе нужно отказаться от сала, копченой и соленой рыбы, а также мяса. В перечень опасных продуктов попало и мороженое. В особенности необходимо опасаться того продукта, который продают пляжные торговцы. Также не следует употреблять в пищу креветки и пахлаву. Еда, продающаяся на пляжах, всегда представляет собой риск. Если есть желание что-то употребить в пищу, то лучше дойти до ближайшего крупного магазина. К безопасным продуктам относится галетное печенье, вода, вымытые фрукты.

Если все-таки появилась симптоматика отравления, то важно как можно быстрее выпить большое количество жидкости, чтобы вызвать рвоту и очистить организм. Обязательным является обращение к врачу, поскольку состояние человека может внезапно ухудшиться.

Источник: crimea.ria.ru



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