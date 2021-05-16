 

Ольга Бузова вспомнила свой первый день в «Доме-2»

16.05.2021, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова вспомнила, как пришла на скандальный телепроект «Дом-2». Вместе с подругами она решила отметить 17-летие со дня присутствия на экранах телевизоров.
На лобном месте проекта «Дом-2» Бузова впервые появилась в качестве участницы 15 мая 2004 года. Тогда уроженка Петербурга была наивной 18-летней девочкой, мечтающей встретить любовь. Сейчас Ольге Бузовой 35 лет и практически ничего не изменилось. Она по-прежнему является наивной девушкой, которая мечтает о принце.

Сидя на лобном месте, Ольга Бузова хотела быть в шоу, а у нее получилось остаться в сердцах многочисленных зрителей. Знаменитость выразила поклонникам благодарность за поддержку и любовь. Свою аудиторию Бузова называет источником силы, именно ради нее она дарит свои положительные эмоции с экранов тв, делится подробностями личной жизни.

В социальной сети Instagram за Ольгой Бузовой следят более 23 миллиона человек. Она спросила у поклонников, кто помнит ее со времен начала проекта «Дом-2». По случаю этой даты теледива устроила девичник в одном из столичных ресторанов. На мероприятие Бузова пришла в эффектном золотом платье и туфлями в тон.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / «Конец идеи стратегического партнерства»

22.07 / Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

29.12 / Политика: Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

09.11 / Мнение: Классика жанра

04.07 / Эмигранты как шанс

11.08 / Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

23.10 / В Белоруссии уволили правительственного астролога, предсказавшего уход Лукашенко с поста президента до конца 2020 года

15.04 / На лыжной базе “Лесная” в Троицке построят спортивный комплекс

30.11 / Учены объяснили, почему люди с болезнью Альцгеймера часто теряются

02.11 / Извинительное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика