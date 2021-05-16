Ольга Бузова вспомнила свой первый день в «Доме-2»

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова вспомнила, как пришла на скандальный телепроект «Дом-2». Вместе с подругами она решила отметить 17-летие со дня присутствия на экранах телевизоров.

На лобном месте проекта «Дом-2» Бузова впервые появилась в качестве участницы 15 мая 2004 года. Тогда уроженка Петербурга была наивной 18-летней девочкой, мечтающей встретить любовь. Сейчас Ольге Бузовой 35 лет и практически ничего не изменилось. Она по-прежнему является наивной девушкой, которая мечтает о принце.

Сидя на лобном месте, Ольга Бузова хотела быть в шоу, а у нее получилось остаться в сердцах многочисленных зрителей. Знаменитость выразила поклонникам благодарность за поддержку и любовь. Свою аудиторию Бузова называет источником силы, именно ради нее она дарит свои положительные эмоции с экранов тв, делится подробностями личной жизни.

В социальной сети Instagram за Ольгой Бузовой следят более 23 миллиона человек. Она спросила у поклонников, кто помнит ее со времен начала проекта «Дом-2». По случаю этой даты теледива устроила девичник в одном из столичных ресторанов. На мероприятие Бузова пришла в эффектном золотом платье и туфлями в тон.