Российские оккупанты стреляли в направлении Катериновки из огнеметов – штаб ООС

“Украинская сторона зафиксировала и верифицировали факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь боеприпасами объемного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такой вид оружия позволяет вести обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва заряд боевой части подрывается, формируя огненное облако объемом 120 м³.

“Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта”, – заявили в пресс-центре.

О нарушениях Минских соглашений украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила ОБСЕ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у ВСУ было не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

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