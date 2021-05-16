Немецкий профессор заявил, что вакцинированным от COVID-19, возможно, придется делать прививки по второму кругу

Об этом в интервью газетам медиагруппы Funke сказал глава Постоянной комиссии по вакцинации Германии профессор Томас Мертенс, 16 мая его процитировал сайт немецкой службы новостей Tagesschau.

Он сказал, что коронавирус “не покинет нас” и прививки от COVID-19, которые сейчас делают в мире, не будут последними.

“Мы должны быть готовы к тому, что в следующем году каждому, возможно, придется освежить прививку”, – добавил Мертенс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию, в мире сделали более 1,43 млрд прививок от коронавируса, вакцинация идет в 176 странах.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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