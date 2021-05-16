 

Немецкий профессор заявил, что вакцинированным от COVID-19, возможно, придется делать прививки по второму кругу

16.05.2021, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в интервью газетам медиагруппы Funke сказал глава Постоянной комиссии по вакцинации Германии профессор Томас Мертенс, 16 мая его процитировал сайт немецкой службы новостей Tagesschau. 

Он сказал, что коронавирус “не покинет нас” и прививки от COVID-19, которые сейчас делают в мире, не будут последними. 

“Мы должны быть готовы к тому, что в следующем году каждому, возможно, придется освежить прививку”, – добавил Мертенс. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию, в мире сделали более 1,43 млрд прививок от коронавируса, вакцинация идет в 176 странах. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Венесуэла открыла авиасообщение с Россией

03.11 / Британский бизнесмен сделал рекордную ставку на победу Трампа

22.10 / Путин ответил на заявления Эрдогана по Крыму

28.02 / Майнинг биткоинов требует столько же электроэнергии, сколько потребляет целая страна

13.12 / Посол Израиля в Украине назвал антисемитским акт вандализма в Киеве

30.04 / “Евровидение 2021” пройдет в присутствии 3,5 тыс. зрителей

15.09 / В Ростовской области запретили продажу зажигалок несовершеннолетним

05.04 / Slate – американский эпидемиолог предупредил, что США находятся в начале четвёртой волны пандемии

09.02 / Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей “Голосу країни”

25.10 / Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика