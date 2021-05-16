Зеленская рассказала, какой совет ей дала жена Макрона

“Во время нашего общения она мне говорила: “Не обращайте внимания ни на кого. Это – ваша жизнь и вам ее жить. Делайте так, как вам хочется”. Я не могу сказать, что я делаю так, как она мне посоветовала, но она свободна внутри”, – сказала Зеленская.

По ее словам, Бриджит Макроне не обращает внимания на то, что о ней говорят.

“Мы можем себе представить за все годы, которые она рядом с Эммануэлем Макроном, сколько выслушала всего на свете и из-за разницы в возрасте, и ее внешний вид постоянно всех не устраивал. Мне же кажется, что она просто не обращает на это. Она делает только так, как ей хочется”, – подчеркнула первая леди Украины.

Бриджит Макрон 68 лет, она на 24 года старше своего мужа.

Контекст:

16 апреля состоялся рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Супруга главы государства была одета в пудровый костюм, состоящий из удлиненной юбки с разрезом и пиджака с карманами и воланом на спине. Бриджит Макрон во время встречи продемонстрировала платье с крупным принтом на груди от французского дома моды Louis Vuitton.

Первый визит Зеленского с женой во Францию состоялся в середине июня 2019 года.

В декабре 2020 года Зеленская, вспоминая встречу с Бриджит Макрон, призналась, что супруга президента Франции, вопреки протоколу, не хотела прекращать общение, во время которого рассказывала, как необходимо справляться с обязанностями первой леди, не обращая внимания на критику и ограничения.

—