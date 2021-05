Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола

Имена новых членов Зала славы были объявлены еще в апреле 2020 года, но церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса и состоялась 15 мая.

“Однажды ты сказал мне, что если хочешь сделать ставку на кого-то, ставь на себя. Я рада, что ты сделал ставку на себя. У тебя получилось. Теперь ты в Зале славы. Ты настоящий чемпион. Ты не просто MVP, ты великий на все времена Я так тобой горжусь. Я всегда буду тебя любить”, – заявила вдова Брайанта Ванесса во время церемонии.

The tears are flowing, what a beautiful speech from Vanessa Bryant

Mamba Forever pic.twitter.com/ca4uOKc0QT

— TSN (@TSN_Sports) May 15, 2021

Контекст:

Брайант вместе с дочерью Джанной погибли при крушении вертолета 26 января 2020 года.

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в пригороде Лос-Анджелеса Калабасас. Погибли все девять человек на борту. Эксперты установили, что у вертолета не было признаков механического отказа. У баскетболиста остались жена и трое детей.

Брайант выступал за “Лос-Анджелес Лейкерс” с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

