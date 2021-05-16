Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве

Бывшая сотрудница госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Массии может получить российское гражданство после ряда процедур, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости».

Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство.

Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.