 

Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве

16.05.2021, 16:04, Новости дня
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Бывшая сотрудница госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Массии может получить российское гражданство после ряда процедур, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости».

Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство.

Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.



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