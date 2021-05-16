Для уткнувшихся в смартфон создали «третий глаз»

Уникальное решение предложил один их профессиональных дизайнеров для тех, кто привык ходить по улицам, не отрываясь от экрана своего мобильного гаджета. Надо сказать, что данная категория граждан уже создает немалые проблемы для безопасности дорожного движения, поскольку они не смотрят ни по сторонам, ни даже себе под ноги.

Кстати, они же частенько бьются лбом о столбы. Словом, не пешеходы, а сплошное стихийное бедствие!

Специально для них специалисты предлагает «третий глаз». Речь идет о видеокамере с особыми сенсорами. Она начинает работать, как только пользователь опускает глаза на экран смартфона. Камера сигнализирует о приближении к очередному препятствию и не позволит невнимательному пешеходу неаккуратно выйти на проезжую часть.