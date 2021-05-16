Актриса Раиса Рязанова 10 лет встречалась с женатым мужчиной

Известная советская и российская актриса Раиса Рязанова пояснила о том, что на протяжении десяти лет встречалась с женатым мужчиной. Откровенное признание знаменитость сделала в рамках программы «Секрет на миллион».

Раиса Рязанова заявила, что имя того мужчины никогда она не назовет. Ради нового возлюбленного звезда фильма «Москва слезам не верит» ушла от законного мужа. Однажды она приехала домой и призналась супругу в измене. Тот призвал Рязанову подумать об их отношениях, поскольку был готов простить ее. Он любил актрису настолько сильно, что за 10 лет после развода так и не женился в очередной раз.

За всю свою жизнь Раиса Рязанова никогда не жалела о совем поступке, даже тогда, когда осталась одна. Она рано начала понимать, какой супругой следует быть. Также актриса осознавала, что хорошей женой быть не сможет.

В рамках телепередачи Рязанова вспомнила о смерти сына. Год назад он скончался в результате отрыва тромба. По всей комнате у актрисы развешаны портреты наследника. Потерю сына знаменитость переживала очень тяжело.

Источник: www.youtube.com