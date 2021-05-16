 

Актриса Раиса Рязанова 10 лет встречалась с женатым мужчиной

16.05.2021, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная советская и российская актриса Раиса Рязанова пояснила о том, что на протяжении десяти лет встречалась с женатым мужчиной. Откровенное признание знаменитость сделала в рамках программы «Секрет на миллион».
Раиса Рязанова заявила, что имя того мужчины никогда она не назовет. Ради нового возлюбленного звезда фильма «Москва слезам не верит» ушла от законного мужа. Однажды она приехала домой и призналась супругу в измене. Тот призвал Рязанову подумать об их отношениях, поскольку был готов простить ее. Он любил актрису настолько сильно, что за 10 лет после развода так и не женился в очередной раз.

За всю свою жизнь Раиса Рязанова никогда не жалела о совем поступке, даже тогда, когда осталась одна. Она рано начала понимать, какой супругой следует быть. Также актриса осознавала, что хорошей женой быть не сможет.

В рамках телепередачи Рязанова вспомнила о смерти сына. Год назад он скончался в результате отрыва тромба. По всей комнате у актрисы развешаны портреты наследника. Потерю сына знаменитость переживала очень тяжело.

Источник: www.youtube.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / OnePlus намного раньше обычного выпустит следующие флагманские смартфоны

05.10 / Мнение: Учения “Кавказ-2020” глазами Anna-News

28.10 / Госдума окончательно приняла закон о приоритете национального права над международным

12.08 / Эд Ширан и его жена Черри Сибборн впервые станут родителями

08.04 / Двое сыновей депутата Госдумы получали детское пособие до 40 лет

02.07 / Франция оказалась в сложном положении после поражения Хафтара в Ливии

24.02 / Юрий Стоянов признался, что сменил бы работу для лучшего обеспечения семьи

25.08 / “Моя миссия – учить людей красоте”: Эвелина Блёданс рассказала о знаке покойной матери

20.04 / Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку

25.10 / Базовая версия Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика