Музыкальный критик рассказал, почему Филипп Киркоров расстроен Евровидением-2021

Филипп Киркоров уже традиционно отправился на «Евровидение», в этот раз он сопровождает участницу от Молдовы. Однако, как оказалось, король российского шоу-бизнеса расстроен конкурсом 2021 года, о причинах такого настроя пояснил музыкальный критик Евгений Бабичев.

В нидерландском Роттердаме прошли первые репетиции участников песенного конкурса «Евровидение-2021». Среди них и участница от Молдовы Наталья Гордиенко, которую сопровождает Филипп Киркоров. Он обычно очень коммуникабелен и делится с журналистами и не только впечатлениями, но и разнообразными сувенирами, причем, как отмечает Бабичев, российский певец привез несколько автомобилей подарков. Невозможность раздать сувениры и общаться со СМИ и представителями других стран очень огорчила Киркорова.

Стоит отметить, что каждый из участников из 39 стран обязан раз в два дня сдавать анализы на наличие коронавируса. Обязательно также соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты, из-за чего они мало контактируют как между собой, так и с журналистами, которые тоже лишены участия в традиционном пресс-центре роттердамского зала Ahoy. Это раздражает и без того напряженных конкурсантов и их команды.

Напомним, Россию в этом году на Евровидении представляет певица Манижа. Артистка таджикского происхождения исполнит песню Russian Women, видео ее выступления уже набрало в YouTube рекордное количество просмотров.

Источник: inforeactor.ru