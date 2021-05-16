Эндокринолог перечислила предшествующие инвалидности симптомы

Эндокринолог Зухра Павлова перечислила симптомы, которые могут предшествовать инвалидности. Как оказалось, целый ряд симптомов сигнализируют о тяжелых расстройств здоровья.

Многие серьезные заболевания могут развиваться незаметно, кроме того, не всегда симптомы очевидно свидетельствуют о том, или ином расстройстве. Из-за этого человек часто не начинает лечение вовремя, когда развитие патологии еще можно остановить. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, на какие из признаков следует обратить внимание.

Проявления метаболического синдрома могут предшествовать тяжелым недугам, приводящих пациента к инвалидности. Так, не стоит игнорировать висцеральное ожирение, при котором жир появляется в области живота и талии. Опасным симптомом называют ее увеличение больше 94 сантиметров у мужчин и 80 у женщин. Такие изменения в фигуре может быть признаком метаболического синдрома.

Обязательно следует учитывать уровень мочевой кислоты, а также свертываемость крови, их повышение могут указывать на развитие тяжелой болезни. Также, отмечает эндокринолог, необходимо контролировать состояние углеводного обмена, инсулинорезистентность и нарушение жирового обмена. Также важно, как сообщают «Народные новости России», отслеживать любые повышения артериального давления, в случае обнаружения негативной динамики изменений нужно срочно обратиться в больницу.

Источник: nation-news.ru