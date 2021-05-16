Общественное запускает проект “Украинское радио. Крым” с программой на крымскотатарском языке

Он будет звучать на волнах “Украинского радио” на юге Украины и части Крымского полуострова на частоте 100,7 FM, а также в средневолновом диапазоне на частоте 549 АМ.

“Благодаря этому проект охватит 100% сельской местности и более 95% городов Крыма, а также почти всю территорию Украины в вечернее время”, – говорится в сообщении.

“Украинское радио. Крым” будет транслироваться пять раз в неделю, с понедельника по пятницу, с 19.10 до 20.00.

В Общественном сообщили, что особенностью проекта будет первое и единственное в украинском пространстве информационно-развлекательное шоу на крымскотатарском языке. Программа будет называться Keç gece show, ее ведущим станет Муслим Умеров. Первый выпуск выйдет в эфир 21 мая, его гостями станут украинский крымскотатарский политик и общественный деятель Рефат Чубаров и крымский актер, сценарист и стендап-комик Сулейман Умеров.

“Были отдельные радиостанции в интернете, направленные на крымскотатарское сообщество, но они всегда были очень узкоспециализированными. Отныне полноценное информационно-развлекательное шоу полностью на крымскотатарском языке будет звучать в общенациональном радиоэфире. Это одновременно и развлекательная, и просветительская программа с элементами ток-шоу. Таким образом мы интегрируем крымскотатарскую тематику во всеукраинский информационный контекст. Это очень важно и для крымских татар, проживающих сегодня в разных частях Украины, и для самих украинцев, если мы хотим строить демократическое общество и защищать наши национальные интересы”, – сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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