 

Общественное запускает проект “Украинское радио. Крым” с программой на крымскотатарском языке

16.05.2021, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он будет звучать на волнах “Украинского радио” на юге Украины и части Крымского полуострова на частоте 100,7 FM, а также в средневолновом диапазоне на частоте 549 АМ.

“Благодаря этому проект охватит 100% сельской местности и более 95% городов Крыма, а также почти всю территорию Украины в вечернее время”, – говорится в сообщении.

“Украинское радио. Крым” будет транслироваться пять раз в неделю, с понедельника по пятницу, с 19.10 до 20.00.

В Общественном сообщили, что особенностью проекта будет первое и единственное в украинском пространстве информационно-развлекательное шоу на крымскотатарском языке. Программа будет называться Keç gece show, ее ведущим станет Муслим Умеров. Первый выпуск выйдет в эфир 21 мая, его гостями станут украинский крымскотатарский политик и общественный деятель Рефат Чубаров и крымский актер, сценарист и стендап-комик Сулейман Умеров.

“Были отдельные радиостанции в интернете, направленные на крымскотатарское сообщество, но они всегда были очень узкоспециализированными. Отныне полноценное информационно-развлекательное шоу полностью на крымскотатарском языке будет звучать в общенациональном радиоэфире. Это одновременно и развлекательная, и просветительская программа с элементами ток-шоу. Таким образом мы интегрируем крымскотатарскую тематику во всеукраинский информационный контекст. Это очень важно и для крымских татар, проживающих сегодня в разных частях Украины, и для самих украинцев, если мы хотим строить демократическое общество и защищать наши национальные интересы”, – сказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Пострадавших из-за падения деревьев под Красноярском госпитализировали

18.09 / Ястремская уступила Халеп на турнире в Риме

02.12 / «Сименс Энергетика» заявила о готовности увеличить локализацию турбин в России

27.01 / Тупицкий пожаловался Разумкову и Зеленскому на Управление госохраны

28.08 / Видео: Лукашенко боится потерять Гродно

20.01 / Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

20.04 / Смертность от коронавируса растет пятую неделю подряд, но пандемию можно взять под контроль – ВОЗ

19.10 / Количество заболевших COVID-19 в мире достигло 39,9 млн

28.01 / Suzuki выпустит пятидверную версию внедорожника Suzuki Jimny

08.10 / ABC News – прогноз главного инфекциониста США — коронавирус убьёт от 300 до 400 тысяч американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика