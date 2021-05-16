Зеленская заявила, что “не видит интересной сатиры” о себе и муже

Об этом Зеленская сказала, отвечая на вопрос, ставила ли себя на место предшественницы – жены пятого президента Украины Петра Порошенко Марины – когда студия “Квартал 95” шутила о нем.

По словам первой леди, она всегда ставила себя на место Марины Порошенко.

“Но это жанр – и у него есть правила. Этот жанр называется сатира. И это не позор и не обиды. Это не тогда, когда тебя называют грязными словами. Это ирония. Она может быть жесткой даже – и мы это понимаем. И я понимаю, что я и мой муж можем быть объектом такой иронии. Пока я не вижу какой интересной сатиры. Будет – я буду даже довольна, потому что мне интересно посмотреть, как и за что можно зацепиться”, – сказала Зеленская.

Она добавила, что “пытается удержаться в своей профессии”.

“Я меньше времени сейчас могу тратить на работу над сценариями. А это плохо, потому что сценарист должен работать каждый день”, – отметила она.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем.

Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов “Квартала 95”. После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, “если это возможно”.

Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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