 

Зеленская о своем внешнем виде: Я иногда допускаю ошибки, но это только мой выбор

16.05.2021, 15:18, Новости дня
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“Не потому, что меня хйтят. Почему-то все считают, что для того, чтобы одеваться и хорошо выглядеть, я пользуюсь какими-то государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Во все, что я одета, это только моя забота и мои расходы. Как я выгляжу, можно критиковать. Я понимаю, что я иногда допускаю ошибки. Но это только мой выбор и я за это ответственна”, – сказала она.

Зеленская рассказала, что раньше у нее не было необходимости носить деловые костюмы каждый день.

“Я могла ходить в джинсах. У меня творческий коллектив”, – подчеркнула она.

Первая леди призналась, что у нее и мужа, президента Владимира Зеленского, есть консультант по стилю, один на двоих.

На вопрос журналиста, есть ли у Зеленской иконы стиля, она ответила, что никогда не создавала для себя кумиров.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Он является основателем студии “Квартал 95”, до избрания президентом был ее художественным руководителем. 

Елена Зеленская до президентства супруга была одним из сценаристов “Квартала 95”. После победы Зеленского на выборах она говорила, что хотела бы и дальше писать сценарии для студии, “если это возможно”. 

Сейчас она занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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