Климпуш-Цинцадзе заявила, что регуляторная политика последних двух лет отдаляла Украину от интеграции с ЕС

“Интеграция украинской энергосистемы с энергосистемой Европейского союза – это так цель которую мы планируем достичь. Однако в текущий момент я не столь оптимистична, поскольку последние два года мы достаточно часто движемся в режиме один шаг вперед и два назад”, – отметила политик.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что закон о сертификации оператора системы передачи, который с одной стороны открывает путь к интеграции в ENTSO-E, а с другой ограничивает импорт из России и Беларуси, наконец был принят в парламенте, но этого недостаточно.

“Закон принят, который позволяет этому сбыться. В то же время мы осознаем, что множество технически и политических решений должно быть принято. Большинство из которых нужно сделать Украине в четком соответствии с европейскими правилами и регламентами”, – заявила народный депутат.

Контекст:

После вступления в силу закона “Укрэнерго” получило возможность подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, документы для сертификации, которая является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

Интеграция энергосистемы Украины с ENTSO-E запланирована на 2023 год. Одним из ключевых препятствий для реализации этой цели стало открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси, а также противоречивая политика НКРЭКУ, отмечает “Главком”.

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