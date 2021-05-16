Папа римский заявил, что конфликт между сектором Газа и Израилем грозит перерости в “спираль смерти и уничтожения”

“С огромной тревогой слежу за тем, что происходит в Святой Земле. В эти дни взяли верх жестокие вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем, грозя выродиться в спираль смерти и уничтожения. Огромное количество людей получили ранения, многие невиновные погибли. Среди них также дети, и это ужасно и неприемлемо. Их смерть является знаком того, что отсутствует желание строить будущее, но есть – уничтожить его”, – заявил он.

Папа заявил о росте насилия и ненависти, которая, по его словам, охватывает различные города Израиля и наносит “глубоких ран братству и мирному сожительству между гражданами”, которые будет трудно залечить, если сразу не начать диалог.

“Спрашиваю у себя: куда приведут ненависть и месть? Действительно ли мы думаем построить мир, уничтожая другого? Во имя Бога, сотворившего всех людей одинаковыми в правах, обязанностях и достоинства, и призвавшего их жить как братья, призываю к спокойствию, а тех, кто несет ответственность, прекратить грохот оружия и ступать по дорогам мира, также и с помощью международного сообщества… Помолимся неустанно за то, чтобы израильтяне и палестинцы сумели найти путь к диалогу и прощению, чтобы быть терпеливыми строителями мира и справедливости, открываясь шаг за шагом на общую надежду на братское общежития. Помолимся о жертвах, особенно о детях”, – сказал он.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным израильских военных на утро 16 мая, по Израилю было выпущено около 2,5 тыс. ракет. Погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—