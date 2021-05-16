Специалисты Роскачества опровергают мифы о микроволновках

Несколько мифов о вреде микроволновок люди рассказывают друг другу, часто даже не понимая, что все они – плод чьего-то больного воображения. Об этом сообщили представители Роскачества.

Например, полной чепухой является утверждение о том, что микроволновки, мол, уничтожают все полезные микроэлементы и витамины в пище. На самом деле, полезных веществ там остается даже больше, чем при жарке или варке на огне.

Также абсолютной ерундой являются рассказы о том, что микроволновые печи якобы излучают радиацию. Не следует верить, что приготовленная на микроволнах пища провоцирует онкологические заболевания. И даже людям с кардиостимулятором они ничем не повредят, утверждают специалисты из Роскачества.