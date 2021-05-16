 

Специалисты Роскачества опровергают мифы о микроволновках

16.05.2021, 14:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько мифов о вреде микроволновок люди рассказывают друг другу, часто даже не понимая, что все они – плод чьего-то больного воображения. Об этом сообщили представители Роскачества.

Например, полной чепухой является утверждение о том, что микроволновки, мол, уничтожают все полезные микроэлементы и витамины в пище. На самом деле, полезных веществ там остается даже больше, чем при жарке или варке на огне.

Также абсолютной ерундой являются рассказы о том, что микроволновые печи якобы излучают радиацию. Не следует верить, что приготовленная на микроволнах пища провоцирует онкологические заболевания. И даже людям с кардиостимулятором они ничем не повредят, утверждают специалисты из Роскачества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / В Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

30.04 / Бизнесмен Сейсембаев: Зарплата хорошего учителя в Казахстане около 1100 долларов

27.06 / Ouest-France – Макрон уверен в успехе сотрудничества с Россией по Ливии

06.12 / Просивший у Путина гражданство РФ волонтер-итальянец посетил МВД

19.01 / Через Госцентр занятости ищут работу 459 тыс. украинцев, половина – с высшим образованием

27.01 / Кабмин Украины поддержал выплату компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию

20.07 / Эксперт: За слова о теракте на Дубровке Гусейнова надо привлечь к уголовной ответственности

31.07 / Тиньков вернулся домой после трансплантации костного мозга

02.07 / Региональные депутаты от оппозиции оценили ход голосования по поправкам

30.12 / В 2021 году украинская армия получит ракетные комплексы “Нептун”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика