Российский нарколог опроверг исследования о пользе умеренного употребления алкоголя

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16.05.2021, 14:26, Разное
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Российский нарколог и доктор медицинских наук Юрий Сиволап из Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова опроверг зарубежные исследования о пользе умеренного употребления алкоголя. Он уверен, что безопасной дозировки не существует.
Эксперт объяснил, что нет в мире ни одного доказательства, что именно употребление спиртного приносит исключительно пользу организму. В пример он разобрал имеющееся исследование, проводившееся под руководством Кенечукву Мезу. Учёные доказали способность умеренной порции спиртного оказывать благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Это происходит из-за того, что алкоголь снижает уровень стресса. Таким образом не сам горячительный напиток уменьшает риск инфаркта или инсульта. При этом даже малое употребление спиртного наносит вред организму. Сиволап объяснил, что это негативное воздействие не всегда очевидно и не проявляется незамедлительно. Таким образом нельзя утверждать о безопасности спиртосодержащей продукции даже при единовременном употреблении малого количества.

Зарубежные учёные проводили эксперимент с участием 53 тыс. пациентов. У них исследовали работу мозга при употреблении алкоголя. Одна кружка некрепкого пива или бокал вина для женщин и два для мужчины считались умеренной дневной дозировкой. При этом сами эксперты не рекомендуют употреблять горячительные напитки.

Источник: govoritmoskva.ru



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