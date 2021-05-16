 

Лолита Милявская рассказала, как едва не стала жертвой насильника в юности

16.05.2021, 14:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лолита Милявская рассказала, как в юности едва не стала жертвой насильника. Выйти из ситуации певице помогла решительность и боевой характер.
В последнее время в отечественном шоу-бизнесе одной из главных тем стали сексуальные домогательства. Вслед за актрисой Еленой Прокловой о якобы имевшем место харассменте заявила певица Ани Лорак. Свои признания на щепетильную тему сделала и другая известная исполнительница, Лолита Милявская. Как оказалось, она в юном возрасте едва не стала жертвой изнасилования.

Бывшая участница кабаре-дуэта «Академия» вынуждена была воспользоваться услугами незнакомца в попытке доехать до нужного места. Однако водитель, в машину которого она села, решил, что только транспортными услугами он не ограничится. Избежать насилия Лолите удалось только благодаря решительности и боевому характеру. Как вспоминает артистка, она сопротивлялась притязаниям, как могла, кричала, била насильника и расцарапала ему все лицо.

К счастью, такая тактика помогла девушке, возможно, именно благодаря напористости Милявской удалось избежать и попыток выйти за рамки рабочих отношений во время построения карьеры в шоу-бизнесе. Как заверяет звезда, она никогда не нуждалась в помощи продюсеров, притязающих на что-то большее, чем ее артистизм и талант.

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Эксперты назвали ключевые ошибки в уходе за собой

11.02 / Мнение: “Темники” Зеленского

07.12 / Анна Чиповская прокомментировала слухи о романе с Козловским

10.11 / Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет

01.02 / На пассажиров метро в Брюсселе напал мужчина с ножом

28.06 / Мнение: России нужно подобрать правильные слова о себе

11.01 / Красный кардинал – как Ришельё создавал бюрократию и спецслужбы

12.11 / Мнение: Орудия защиты

30.06 / Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

21.11 / “На Луне было много воды”: Ученые раскрыли неожиданный факт о Луне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика