Лолита Милявская рассказала, как едва не стала жертвой насильника в юности

Лолита Милявская рассказала, как в юности едва не стала жертвой насильника. Выйти из ситуации певице помогла решительность и боевой характер.

В последнее время в отечественном шоу-бизнесе одной из главных тем стали сексуальные домогательства. Вслед за актрисой Еленой Прокловой о якобы имевшем место харассменте заявила певица Ани Лорак. Свои признания на щепетильную тему сделала и другая известная исполнительница, Лолита Милявская. Как оказалось, она в юном возрасте едва не стала жертвой изнасилования.

Бывшая участница кабаре-дуэта «Академия» вынуждена была воспользоваться услугами незнакомца в попытке доехать до нужного места. Однако водитель, в машину которого она села, решил, что только транспортными услугами он не ограничится. Избежать насилия Лолите удалось только благодаря решительности и боевому характеру. Как вспоминает артистка, она сопротивлялась притязаниям, как могла, кричала, била насильника и расцарапала ему все лицо.

К счастью, такая тактика помогла девушке, возможно, именно благодаря напористости Милявской удалось избежать и попыток выйти за рамки рабочих отношений во время построения карьеры в шоу-бизнесе. Как заверяет звезда, она никогда не нуждалась в помощи продюсеров, притязающих на что-то большее, чем ее артистизм и талант.

Источник: inforeactor.ru