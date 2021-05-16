Как очистить деревянный ламинат от краски для волос. Помогут домашние средства и несколько простых шагов

Деревянный ламинат нередко используется при оформлении ванной комнаты. Когда вы занимаетесь окрашиванием волос, на него могут попасть капли красителя. Как очистить этот материал, не повредив его? В статье мы расскажем о простом способе удаления краски для волос с древесного ламината. Вы сможете быстро и просто избавиться от пятен.

Что вам понадобится

Для очистки ламината вам понадобятся самые простые домашние средства:

пищевая сода;уксус (9 %);вода.

Подготовьте также губку для посуды и мягкую тряпочку.

Используем губку

Окуните губку в воду, отожмите избыток влаги и протрите загрязненную область. Часто это приводит к смыванию красителя. Этот метод обычно помогает при удалении свежих пятен с глянцевых поверхностей.

Уксус и пищевая сода

Если вы не смогли удалить краску губкой, то используйте уксус и пищевую соду. Перемешайте эти продукты до получения пастообразной массы. Состав должен быть достаточно густым.

Нанесите полученное средство на пятно от краски. Дайте ему высохнуть в течение 15 минут. Затем протрите загрязнение тряпочкой из мягкой ткани.

Если пятно не исчезло, то повторите процедуру несколько раз. Для дополнительной очистки используйте губку.

Когда краска полностью сойдет, промойте проблемную область водой и протрите сухой тряпкой.

Какие средства не стоит использовать

В продаже можно встретить чистящие мочалки, которые изготовлены из металлических волокон, пропитанных моющим средством. Они быстро удаляют пятна краски. Однако использовать такое средство для очистки ламината нежелательно. Стальные волокна могут повредить поверхность материала.

С большой осторожностью следует применять растворители для краски. Они могут удалить не только пятно, но и отделку ламината. Такие препараты необходимо проверить на небольшом и скрытом участке материала. Если они не повреждают поверхность, то их можно наносить на пятно.

Заключение

Помните, что древесный ламинат нуждается в особом уходе. Его можно чистить далеко не любыми препаратами. Уксус и пищевая сода – наиболее безобидные средства. Они не повреждают поверхность ламината, но хорошо растворяют краску для волос.